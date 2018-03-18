17 марта, в Сызрани стартовали Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 11 лет. Символическое вбрасывание произвели глава региона Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк. Об этом сообщает сайт правительства области:

«Кубок Третьяка» проводится в Сызрани первый раз, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре. Инициатором проведения турнира в Самарской области в 2008 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший в то время пост первого заместителя главы Самары.

В 11-м по счету турнире принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Перми, Самары. Первыми на лед вышли «Витязь» (Подольск) и краснодарские «Акулы».

Честной, бескомпромиссной борьбы на площадке и настоящей мужской дружбы пожелал юношам

Дмитрий Азаров:

Ребята, в ваших руках будущее страны, страны великой, страны, которая всегда гордилась своими героями спорта, труда, героями — защитниками Отечества. Я очень надеюсь, что вы внесете свою лепту в славную историю нашей страны. И мы будем гордиться вами, как гордимся предыдущими поколениями.

Дмитрий Азаров поблагодарил Владислава Третьяка, который 10 лет назад поддержал турнир и ежегодно приезжает в Самарскую область. Он выразил уверенность, что соревнования такого уровня дадут новый импульс развитию хоккея в регионе, а его участниками в будущем будет гордиться вся страна.

Владислав Третьяк отметил, что глава государства и правительство стараются создавать комфортные условия для занятий спортом, чтобы в стране росло здоровое поколение, патриоты своей страны.

Хоккей – наша национальная гордость. Мы неоднократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира, мы спортивная держава. Мы провели Олимпиаду, Универсиаду, чемпионаты мира по хоккею с мячом и фигурному катанию. Это делается для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили спорт и пришли на стадионы. Нам нужна здоровая нация, сильные люди.

Затем глава региона принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса. Два бассейна – для взрослых и детей, универсальный спортзал, тренажерный и боксерский залы – такой спорткомплекс сегодня открыл свои двери для жителей Сызрани. ФСК предназначен для занятий физкультурой, проведения учебно-тренировочных сборов и турниров по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию и водному поло.

В ФСК будут заниматься люди разных возрастов, кроме того, здание приспособлено для лиц с ограничениями здоровья. Его пропускная способность – 162 человека в смену. Для любителей и спортсменов устроены раздевалки и душевые, есть тренерские комнаты и учебные классы для тактических занятий.

Перед торжественным открытием Дмитрий Азаров, а также почетные гости ознакомились с функционалом ФСК. В детском бассейне под руководством Каролины Калиниченко занимались маленькие сызранцы. «Мы рады такому спортцентру», – искренне призналась тренер.

В большой чаше бассейна в момент посещения главы региона проводила занятия известный тренер, председатель спортивной федерации плавания Сызрани Татьяна Андреева. Тренер с 20-летним стажем заверила Дмитрия Азарова, что для пловцов созданы идеальные условия.

«Мы очень рады, что комплекс открылся. Здесь «легкая» вода. В Сызрани многие увлекаются плаванием, так что у нас далеко идущие планы», – сказала Татьяна Андреева.

Дмитрий Азаров пообщался и с сызранцами, которые тренировались под руководством Андреевой. «Настойчивости в тренировках и побед! Слушайтесь тренера, и все получится», – напутствовал пловцов глава региона.

Дмитрий Азаров также посмотрел, в каких условиях занимаются боксеры, любители настольного тенниса, спортсмены-силовики.

Дмитрий Азаров:

Замечательный спортивный Дворец. Сызрань – спортивный город, и ему есть чем гордиться. Открытие спорткомплекса – это еще один мощный стимул для развития спорта и здорового образа жизни в Сызрани. Я уверен, здесь вырастут новые чемпионы, но самое главное – здесь вырастут достойные граждане нашей великой страны.

Глава Сызрани Николай Лядин назвал открытие ФСК «великим событием», которого ждали много лет. Депутат Госдумы Евгений Серпер выразил уверенность, что имена сызранских спортсменов еще не раз услышит спортивный мир.

В конце церемонии открытия Дмитрий Азаров передал символический ключ от ФСК юным представителям плавания и баскетбола, а также дал старт первому матчу в стенах спорткомплекса. На паркете УСЗ сразились баскетболисты «Искры» и «Старта».