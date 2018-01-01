Владимир Звоновский пишет в своем Facebook:

Подведем первые итоги.

1. Те, кто считал, что избиратель не придет на участки, в целом оказался не прав. Хотя, судя по отзывам то об очень высокой явке на участках, то об очень низкой, можно предположить, что избиратель прибывал пачками, если не сказать, автобусами. Надо, так надо. Вероятно, все более огосудраствляющая экономика будет давать и все более огосудраствлеяющее голосование - ИУ на предприятиях (Роснефть и ВАЗ), подвозы работников (Газпром), централизация волеизъявления студентов на ИУ (СамГМУ), расположенных в вузе. И новые технические формы перезакрепления избирателей здесь очень помогут.

2. Перед выборами было какое-то ощущение (слабое, конечно), что сейчас народ придет/не придет и сотворит чудо (оно же - фига в кармане). Выборы показали, что чуда не будет. Ну то есть вообще. Будет медленное, равномерное затухание, оживляемое лишь новыми историями с мельдонием-полонием и очередным обещанием полетов на Марс/Луну с гиперзвуковой скоростью.

3. Дедушкин результат воодушевляет. Как и на выборах 2012 года, он получен прежде всего, на социальной периферии - старшее поколение, сельские территории, низкое образование. Эта зависимость меняется только если речь идет о регионах добычи углеводородов или ВПК. Опора на эти социальные группы будет и дальше консервировать социальные отношения, быстрее двигаться в сторону традиционализма и духоскрепности.

4. Конкуренты очевидного победителя были, они были назначены и отсутствие перспектив их победы было настолько очевидным, что даже слова "второй тур" не были произнесены ни разу. Но это отсутствие, скорее, их пугало, чем воодушевляло на нестандартные шаги. Они очень боялись сделать что-то значимое, хотя, думаю, результат КАС по некоторым крупным городам удивит. Их поддержка концентрировалась среди занятых в частной экономике и имеющих вузовское образование, живущих в крупных городах и среди экономически активных возрастных групп, но вряд ли они сумеют развить свой успех. Но если для Грудинина это, скорее, помешает дальнейшей политической карьере, то для Собчак, это может стать ее стартом.

5. И не надо думать, что на этих выборах избиратель рассудил политиков и раздал свои "лайки". Скорее, мнение о нашем, российском избирателе окончательно утвердилось, поскольку инструменты, на нем (мнении) основанные оказались вполне эффективными, а навыки по его управлению навыки будут развиты в ближайшие годы.