Вчера, 23:05
О прибытии первым сообщил Департамент Информационной политики правительства области:
Владимир Путин @KremlinRussia 🇷🇺 прибыл в Самарскую область. Борт номер один приземлился в аэропорту #Курумоч
Президента встретили Полпред в ПФО Михаил Бабич и Глава региона @D_Azaroff
Завтра Владимир Путин посетит БКК, проведёт совет @asipnp и встречу с главой региона
Сайт Президента России сообщает:
7 марта Президент проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и встретится с женщинами-предпринимателями. Запланирована также рабочая встреча главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.
7 марта Самару посетит Владимир Путин
Департамент строительства и архитектуры Самары возглавила Елена Бондаренко
Ксения Собчак посетила Самару и Тольятти