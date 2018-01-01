О прибытии первым сообщил Департамент Информационной политики правительства области:

Владимир Путин @KremlinRussia 🇷🇺 прибыл в Самарскую область. Борт номер один приземлился в аэропорту #Курумоч

Президента встретили Полпред в ПФО Михаил Бабич и Глава региона @D_Azaroff

Завтра Владимир Путин посетит БКК, проведёт совет @asipnp и встречу с главой региона

Сайт Президента России сообщает:

7 марта Президент проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и встретится с женщинами-предпринимателями. Запланирована также рабочая встреча главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.