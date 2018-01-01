Владимир Путин прибыл в Самарскую область

Вчера, 23:05

О прибытии первым сообщил Департамент Информационной политики правительства области:

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