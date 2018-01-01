О ходе визита Президента России Владимира Путина оперативно информирует Twitter Департамента информации:

В эти минуты Президент РФ Владимир Путин @KremlinRussia посещает самарский БКК. В сопровождении Главы региона @D_Azaroff и директора предприятия Лидии Ерошиной он осматривает производственные цеха, знакомится с технологическим процессом.

Каждый батон на самарском БКК готовится 3.5 часа от замеса теста до выпечки В кондитерском цеху украшают специальную линейку тортов к 8 марта. Всего их производится 150 видов Продукция реализуется только в #СО.