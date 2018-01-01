в Санкт-Петербурге проходит крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов России — XXVIII Международном финансовом конгрессе, который стартовал 4 июля . Главная тема конгресса — "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости".

Одна из важнейших тем конгресса — "Новые подходы к финансированию строительства жилья: вызовы и возможности для банковского и строительного секторов". Ей была посвящена сессия под модераторством заместителя Председателя Банка России Ольги Поляковой. Участие в обсуждении приняли заместитель Министра строительства и ЖКФ РФ Никита Стасишин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгений Бушмин, заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник, первый заместитель Президента — Председателя Правления Банка ВТБ Дмитрий Олюнин.

Член Координационного совета, председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев рассказал об основных проблемах перехода на проектное финансирование. По его мнению в переходный период необходим постоянный мониторинг.