Владимир Аверин - новый руководитель "Газбанка"

Сегодня, 10:13

Совет директоров АО АКБ "Газбанк" единогласно решил назначить на пост председателя правления Владимира Аверина. До утверждения кандидатуры в Центральном банке РФ он будет трудиться в банке на должности советника.

Владимир Аверин - коренной самарец, родился и вырос на улице Куйбышева. В банковском бизнесе Владимир Аверин с 1993 года.

Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до топ-менеджера. В ОАО КБ "Солидарность" занимал пост вице-президента, а в ОАО "Первый Объединенный Банк" — должность первого вице-президента.

Коллеги оценивают Владимира Аверина как опытного профессионала, знающего все нюансы регионального и российского рынка банковских услуг. Аверин имеет репутацию человека педантичного в оценке рисков, владеющего обширными связями в бизнес-сообществе и способного предвидеть развитие ситуации на финансовых рынках.

В "Газбанк" Владимир Аверин пришел из государственной корпорации ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", где работал управляющим поволжским филиалом и курировал деятельность банка в ПФО.

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