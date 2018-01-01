5 июля в нашумевшем уголовном деле о многомиллиардных махинациях на «Тольяттиазоте» был вынесен приговор, сообщает информационный портал Tltgorod.ru. Скрывающиеся за границей совладельцы завода Владимир и Сергей Махлай, экс-гендиректор Евгений Королев, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заочно приговорены к реальным срокам. Годами эта группа обворовывала завод, выводя значительную часть прибыли в офшоры. Тем временем на предприятии не хватало денег не только на капитальный ремонт, но даже на покупку сырья – слишком уж много требовалось на обеспечение шикарной жизни хозяев завода в Англии, Швейцарии и США.

Теперь, казалось бы, все должно измениться. Суд постановил, что преступники должны вернуть заводу похищенные у него 77 млрд руб. А значит уйдут в прошлое невыносимые условия труда, на которые рабочие жаловались еще в 2012 г., массовые увольнения, как три года назад, легендарные дома для работников, которые не могут достроить десятилетиями, низкие зарплаты и бедный соцпакет. Наконец-то предприятие и его трудовой коллектив смогут жить нормальной жизнью и развиваться, а не бороться за выживание.

Но у руководства завода другое мнение. В день вынесения приговора с заявлением выступил председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петр Орджоникидзе: «Руководство ПАО «ТОАЗ» неоднократно официально заявляло о том, что обвинения в хищении продукции «ТОАЗ» являются необоснованными, продукция Общества реализовывалась по официальным договорам с получением 100% оплаты, что предприятие не признает себя потерпевшим и не понесло ущерб, о котором заявляют миноритарные акционеры».

Интересно получается: есть судебное решение о том, что предприятие лишилось в результате аферы 77 млрд руб., и теперь они должны быть возвращены на завод. Но тут появляется руководитель предприятия и безапелляционно, от имени всего завода заявляет, что «ничего нам не надо». Возникает вопрос: этот человек, как и другие нынешние руководители ТоАЗа, на самом деле занимается управлением на благо предприятия и трудового коллектива, либо он просто марионетка, поставленная «смотрящим» на хозяйстве скрывающимися за рубежом жуликами? Ответ очевиден.

Подтверждением тому, что убежавшие за границу Махлаи и действующие руководители «Тольяттиазота» – одно целое, стали большие рекламные модули в ряде СМИ, в которых содержатся только два слова: «Тольяттиазот не сдается». По-настоящему этот лозунг следует читать так: «Махлаи не сдаются».

Хорошо было бы спросить мнение самих работников завода, весь 4-тысячный коллектив «Тольяттиазота», как они сами относятся к идее возвращения на завод украденных 77 миллиардов рублей? Не возражают ли они против повышения зарплат, увеличения отчислений на соцобеспечение, ремонт и модернизацию оборудования, нужны ли им новые детские сады или школы?

Ответ также очевиден. Каждый работник завода только приветствовал бы такие позитивные изменения.

Публичный отказ руководителей завода от признания факта 77-миллиардного ущерба предприятию означает, что директора «Тольяттиазота» действуют в интересах офшорных компаний Махлаев и продолжают грабить завод и его трудовой коллектив. Судя по всему, рабочие завода, трудящиеся в тяжелых условиях на опасном производстве за более чем скромные деньги для руководства завода – не более чем бессловесные рабы, интересами которых можно смело пренебречь, отмечают тольяттинские журналисты.

Но здесь руководство ТОАЗа ступает на довольно тонкий лед. Приговор хозяевам завода вынесен, и теперь они официально являются преступниками. Недавно было возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества и участие в нем». А это значит, что ставленники беглых олигархов, обслуживающие их интересы в России, также могут быть привлечены к ответственности перед законом как члены ОПС. Это уже прочувствовал на себе недавно арестованный глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов, по мнению суда, помогавший аферистам отмывать и обналичивать похищенные деньги.

Но отвечать, вполне возможно, придется еще и перед трудовым коллективом, который оказался совсем не таким безропотным и задавленным, как рассчитывали Махлаи – на митинг в их поддержку не пришел почти никто, хотя рабочих пытались согнать под страхом увольнения. Если руководство ТоАЗа и дальше будет настаивать на том, что завод и дальше должен содержать скрывающуюся за рубежом международную мафию в ущерб себе и своему трудовому коллективу, рабочие рано или поздно тоже захотят сказать свое слово.

По материалам Tltgorod.ru