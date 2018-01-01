Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви.

Как сообщает портал Tltgorod.ru, в ходе судебного следствия была доказана вина подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2007 году президент ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей Махлай, занимавший должность вице-президента компании, создали организованную преступную группу для систематического хищения, с использованием своего служебного положения, производимой ОАО «ТоАЗ» продукции – аммиака и карбамида. Для этого в «Тольяттихимбанке» были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка за продукцию, проданную офшорной компании Nitrochem Distributions AG, директором которой являлся Беат Рупрехт,

«Тольяттихимбанк» на 100% принадлежит Сергею Махлаю. Поэтому денежные средства оставались в пользовании преступной группы и не попадали в распоряжение ОАО «Тольяттиазот». При этом, чтобы не платить налоги, цена на эту продукцию существенно занижалась. Nitrochem Distribution AG, принадлежащий компании Ameropa AG Андреаса Циви, в свою очередь, реализовывал продукцию на мировом рынке по рыночной цене. Таким образом, Владимир и Сергей Махлаи, а также Андреас Циви и Беат Рупрехт незаконно получили более 85 миллиардов рублей, принадлежащих «ТОАЗу» и его акционерам. В ходе судебного процесса были полностью доказаны факты аффилированности между ТОАЗом, Nitrochem Distribution AG и компанией Ameropa AG.

Евгений Королев, являясь активным участником организованной преступной группы, работая на руководящих должностях в ЗАО Корпорация «ТоАЗ» и ОАО «ТоАЗ», используя служебное положение, обеспечивал изготовление и подписание финансовых отчетов с заведомо ложными сведениями, обеспечивал составление и подписание от имени ОАО «ТоАЗ» контрактов и дополнительных соглашений к ним с ценой на продукцию, не соответствующей рыночному уровню. При этом ему доставалась часть доходов организованной группы, полученных преступным путем.

В итоге суд приговорил Владимира и Сергея Махлаев, Андреаса Циви - к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Евгения Королева и Беата Рупрехта - к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к денежному штрафу.

Судебный процесс проходил в заочной форме, так как подсудимые уже долгое время скрываются за рубежом. В настоящий момент осужденные объявлены в федеральный и международный розыск. В связи с этим срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или их задержания на территории РФ.

Сегодня суд так же удовлетворил гражданские иски, предъявленные «УРАЛХИМом» группе из 20 юридических и физических лиц на сумму более 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера «ТоАЗа» и 77 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».

Заместитель гендиректора – директор по правовым вопросам АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Татьянин так прокомментировал решение суда: «Компания «УРАЛХИМ», как потерпевшая сторона, считает решение суда обоснованным и справедливым. Несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, суд проявил скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей. Такой вердикт дает надежду, что ущерб, нанесенный бюджетам разных уровней, а также потерпевшим – заводу «ТоАЗ» и компании «УРАЛХИМ», будет возмещен в полном объеме».