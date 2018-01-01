Важнейшим пунктом в рабочем визите было расширенное заседание по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля.

Заседание состоялось на площадке заводоуправления АвтоВАЗа, перед совещанием вице-премьер ознакомился с новым модельным рядом автогиганта. В его работе приняли участие глава Самарской области Дмитрий Азаров, президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор, члены регионального кабинета министров, руководство Тольятти.

Напомним, программа по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля поддержана президентом Владимиром Путиным. По поручению главы государства до 2020 года в Тольятти будет реализована обширная программа развития всех сфер города, включая строительство и реконструкцию объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

"Подготовка к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля напрямую связана с развитием и области в целом, и города, и АвтоВАЗа. Дело не только в праздновании, мы хотим использовать этот повод и сделать серьезный шаг вперед по улучшению качества жизни в Тольятти", - заявил Аркадий Дворкович.

Вице-премьер обратил внимание, что основная задача совещания - определить приоритеты и сроки реализации всех пунктов этой программы и возможность ее дополнения. "В России реализуются масштабные программы по самым разным направлениям. Вчера в ходе оглашения послания об этом подробно говорил президент. Важно часть тем, которые зафиксировали в программе подготовки празднования 50-летия первого автомобиля, встроить в реализуемые госпрограммы, чтобы рационально использовать все ресурсы", - отметил Аркадий Дворкович.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности Аркадию Дворковичу за внимание к Самарской области, Тольятти и к АвтоВАЗу, заметив, что это внимание всегда сопровождается серьезной поддержкой.

"Мы эту поддержку чувствуем в нашей текущей работе и при реализации подготовки к празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля. В городе большое ожидание от этой программы, и подготовка к юбилею все больше и больше захватывает внимание людей", - сказал глава региона.

Руководитель области добавил, что те объекты, которые были включены в программу, имеют первостепенное значение для города. "Каждый пункт плана мероприятий предварительно обсуждался с городским сообществом, получил поддержку, и ожидания людей крайне высоки", - сказал Дмитрий Азаров и добавил, что целый ряд решений уже претворяются в жизнь.

Так же Аркадий Дворкович и Дмирий Азаров открыли новое производство на "ТольяттиАзоте".

Объем инвестиций в строительство новой установки составил 2 млрд руб.,, общие затраты на проект — более 20 млрд рублей. Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет составят около 2,5 млрд рублей.

После осмотра нового производства Аркадий Дворкович, Дмитрий Азаров и Александр Герасименко нажали на пусковую кнопку. И первая партия продукции была отгружена потребителю.

Поздравляя коллектив, вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что предприятие работает уже более 50 лет и все эти годы остается флагманом химической отрасли страны.

"Впечатляет и то, что было построено здесь давно, поскольку поддерживается в отличном состоянии, — поделился впечатлениями о заводе Аркадий Дворкович. — Впечатляют и планы на будущее. Предприятие собирается вложить серьезные средства в новые высокотехнологичные производства, продукция которых будет востребована и у нас в стране, и в мире".

Глава региона в своем поздравлении высказал уверенность, что запуск нового производства скажется не только на рентабельности предприятия, но и на зарплатах сотрудников.

В ходе визита вице-премьера обсуждались вопросы развития самарско-тольяттинской агломерации.

"Вчера президент страны в своем послании сказал, что крупные города должны стать драйверами развития страны, - отметил Дмитрий Азаров. - Особая ответственность здесь ложится на Самарскую область, поскольку здесь расположена уникальная Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная агломерация России - с населением 2,7 млн человек. Мы должны этот потенциал реализовать в интересах не только Самарской области, не только Поволжья, но и всей России".

В частности, речь шла об организации скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч. Аркадий Дворкович и Дмитрий Азаров детально обсудили проект, обоснование которого сейчас готовится в регионе.

При подготовке публикации использованы материалы "Волга Ньюс"