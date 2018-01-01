Виталий Стадников: миллион рублей компенсации это еще мало, надо людей учить

17 февраля 2018, 11:26

Вдова Вагана Каркаряна подала в суд на разрушителей фонтана 30 летия Победы. Во вторник состоится первое заседание. На сайте самарского отделения Союза Архитекторов ситуацию прокомментировал бывший главный архитектор Самары.

Виталий Стадников:

Все изменения объекта, у которого есть автор, должны производиться с одобрения и согласия этого автора. То что этого не произошло в данном случае, это говорит о неграмотности и бескультурье самарских администраторов, да и просто игнорировании каких-то элементарных этических норм.

То как это сделано вообще за гранью добра и зла. А ведь это уникальный авторский объект, который сделан с использованием дорогих индивидуальных материалов — из смальты. А сейчас это просто какая-то плитка, которой не место в фонтане на главной площади города.

Я считаю, что один миллион рублей компенсации это еще мало, надо людей учить. Я полагаю, что этот иск будет хотя бы на рубль оценен положительно, это станет важным прецедентом, который нужен для того, чтобы наладить ситуацию с соблюдением авторских прав в Самаре и в сфере архитектуры, да и в других.

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