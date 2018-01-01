Виталий Румянцев будет исполнять обязанности мэра Новокуйбышевска
Сегодня, 18:47
О том, что Новокуйбышевск теперь будет возглавлять Виталий Румянцев, стало известно из Твиттера:
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова. Сергею Васильевичу предложено новое место работы в должности министра энергетики и ЖКХ Самарской области. И.о.главы Новокуйбышевска будет замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.
Фотография: Новокуйбышевское телевидение
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