Виталий Румянцев будет исполнять обязанности мэра Новокуйбышевска

Сегодня, 18:47

О том, что Новокуйбышевск теперь будет возглавлять Виталий Румянцев, стало известно из Твиттера:

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова. Сергею Васильевичу предложено новое место работы в должности министра энергетики и ЖКХ Самарской области. И.о.главы Новокуйбышевска будет замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

Фотография: Новокуйбышевское телевидение

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