Виталий Мутко высоко оценил изменения, которые произошли на стадионе "Самара Арена" за последние полгода.

Виталий Мутко:

Действительно, готовность этого стадиона вызывала у нас определенные сомнения. Но сейчас выстроена четкая система организации труда. Строительство вошло в завершающую стадию. Мы рассчитываем, что 28 апреля здесь пройдет первый тестовый матч. И конечно, хочу поблагодарить и город, и регион, и лично Дмитрия Игоревича за ту работу, которая проведена.

Дмитрий Азаров:

Догоняющий график, который был принят в конце прошлого года, четко выполняется. Осуществляется буквально ежедневный контроль за его выполнением. Никаких отклонений от этого графика нет.

Заканчиваются работы по устройству кровли стадиона. Покрытие купола закончено на 74%. Параллельно ведется укладка прозрачного поликарбоната.

На трибунах стадиона идет установка зрительских кресел: из 45 тысяч установлено 28.

Смонтированы все 38 лифтов, ведется подготовка к пусконаладочным работам.

Заканчивается устройство внутренних инженерных сетей: на 90% выполнены работы по водоснабжению и водоотведению, на 89% - по электроснабжению и заземлению, на 72% - по внутренним слаботочным сетям.

На арене завершен монтаж экранов, на которых в будущем болельщики будут просматривать повторы игровых моментов. Размеры экранов - 18 × 9,6 метра.

В центре будущего футбольного поля установлена теплица. Она прогревает огромную площадь поля перед укладкой газона. "Пирог" поля состоит из нескольких слоев, которые уходят вглубь больше чем на метр. В составе пирога - обогащенная песчано-гравийная смесь, геотекстиль, щебень, песок, плодородный слой и сам рулонный газон, который для "Самара Арена" выращивают сейчас в Германии.

Фотография: Самарское Обозрение