Виталий Коротких сменил на этом посту Андрея Кислова, занимавшего должность с 2001 года.

Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО "Газпром газораспределение Самара".

Виталий Викторович Коротких родился 12 июня 1970 г. в Куйбышеве.

Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королва по специальности "Двигатели летательных аппаратов и энергетические установки", а также Санкт-Петербургский государственный горный университет по программе "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

С 1997 по 2008 гг. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.

С 2008 г. по настоящее время — генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара".