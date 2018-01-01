Вчера, 12:16
Виталий Коротких сменил на этом посту Андрея Кислова, занимавшего должность с 2001 года.
Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО "Газпром газораспределение Самара".
Виталий Викторович Коротких родился 12 июня 1970 г. в Куйбышеве.
Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королва по специальности "Двигатели летательных аппаратов и энергетические установки", а также Санкт-Петербургский государственный горный университет по программе "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".
С 1997 по 2008 гг. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.
С 2008 г. по настоящее время — генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара".
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