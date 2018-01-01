С 14 июня по 15 июля в Самаре изменится схема движения общественного транспорта вблизи площади Куйбышева, где будет расположена фан-зона для болельщиков чемпионата мира.

Будет действовать две схемы движения транспорта: повседневная (с 14 июня по 15 июля) и усиленная (в дни проведения матчей на "Самара Арена" - 17, 21, 25, 28 июня и 2 и 7 июля). "Если в регион приедет первое лицо какого-либо государства, например, президент страны, которая участвует в матче, то усиленный режим распространяется еще и на дни до и после матча", - отметил Владимир Василенко.

В повседневном режиме вводится ограничение движения и запрет стоянки на проезжей части дорог в районе пл. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., улиц Ульяновской, Садовой, Л.Толстого, Некрасовской).

Улицы Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), Красноармейская (от Самарской до Куйбышева) и Молодогвардейская (от Л.Толстого до Маяковского) станут пешеходными.

"Будет ограничен заезд автомашин в дворы, которые находятся на пешеходных улицах, - сообщил первый замглавы Самары. - Уже проведена подготовительная работа, определено количество инвалидов, проживающих в этих домах. За каждым из них будет закреплен соцработник и будут работать волонтеры. Люди без помощи не останутся".

Изменятся схемы движения семи трамвайных, одного троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.

Трамвайные маршруты:

№№ 5, 15, 20 вместо ул. Галактионовской проследуют по Арцыбушевской и Красноармейской;

№№ 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по Галактионовской и Венцека;

№№ 22 проследует по ул. Арцыбушевской, Красноармейской, Галактионовской, Венцека до разворотного ул. Пионерской/Чапаевской и обратно;

№№ 20к отменяется.

Троллейбусный маршрут №6 будет двигаться от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции.

Автобусные маршруты:

№№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М.Горького;

№№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, Чапаевской, Куйбышева поедут по ул. Самарской и Венцека;

№№ 297 вместо ул. Вилоновской, Чапаевской, Куйбышева - по ул. Самарской и Венцека;

№№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской будут двигаться по ул. Самарской;

№№ 34, 207, 226, 240 вместо ул. Красноармейской, Фрунзе - по ул. Самарской и Венцека;

№№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Л.Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.

Усиленная схема будет действовать в дни матчей с 0 часов до 2 часов следующего дня. Зона ограничения движения и стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ "Гудок"). Ул. Красноармейская станет пешеходной от набережной до ТЦ "Гудок".

На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будут запрещены, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ "Гудок". Ул. Л.Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.

Изменятся схемы движения 19 трамвайных, одного троллейбусного и 22 автобусных маршрутов.

Трамвайные маршруты:

№№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона "Самара Арена". Он будет делать ограниченное количество остановок: ЖД вокзал, музей Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина/ Полевая, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна, стадион "Самара Арена";

№№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 до а/с "Аврора", №№ 2, 4, 13, 23 до Дома Печати, №№ 7, 11, 12 до ул. Фадеева, №№ 21, 24, 25 до 15-го мкр);

Троллейбусный маршрут №6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции.

Автобусные маршруты будут двигаться так же, как и в период повседневного ограничения движения.

В районе железнодорожного вокзала автобусные маршруты изменят путь движения:

№№ 34, 240 вместо улиц Арцыбушевской и Красноармейской проследуют по Мичурина, Чкалова, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л.Толстого.

№№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской - по улицам Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л.Толстого;

№ 11 вместо ул. Красноармейской - по ул. Л.Толстого;

№№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской по улицам Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной).

Ограничения движения не будут распространяться на спецтранспорт (полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины катастроф), автомобилей коммунальных, аварийных и ритуальных служб, дорожно-эксплуатационной техники и иной техники, необходимой для ликвидации аварий. Также в зону ограничения сможет проехать транспорт, имеющий свидетельство об аккредитации.