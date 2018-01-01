В 9:50 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по ул. Магистральной в сторону Зубчаниновского шоссе. Напротив дома № 78а он не справился с управлением и врезался в 16 припаркованных машин.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.