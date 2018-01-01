В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин

2 февраля 2019, 14:51

В 9:50 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по ул. Магистральной в сторону Зубчаниновского шоссе. Напротив дома № 78а он не справился с управлением и врезался в 16 припаркованных машин.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

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В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин
Водитель не справился с управлением.
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