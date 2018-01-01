В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин
2 февраля 2019, 14:51
В 9:50 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по ул. Магистральной в сторону Зубчаниновского шоссе. Напротив дома № 78а он не справился с управлением и врезался в 16 припаркованных машин.
Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
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