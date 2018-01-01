В микрорайоне Волгарь появился пост наблюдения за качеством воздуха. Отбор проб проводит оператор четыре раза в сутки семь дней в неделю.

Об этом пишет газета правительства.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов:

«В апреле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проходил прием по личным вопросам, и там инициативная группа из микрорайона Волгарь обратилась со своей проблемой. Губернатор принял решение установить здесь автоматический пост наблюдения».

Однако установка стационарного поста – процедура небыстрая, поэтому сотрудники Приволжского УГМС предложили временное решение.

Начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов:

«Мы вышли с инициативой проводить наблюдения пока на таком посту, вручную. С 3 июня мы начали наблюдения, за сутки никаких превышений не было. Пока загрязняющие вещества мы определяем по восьми параметрам, с 17 июня будет добавлено еще два – формальдегид и аммиак. Если фиксируются превышения больше 1 ПДК, данные передаются в Росприроднадзор и органы власти Самарской области».

Сейчас отбор проб проводит оператор четыре раза в сутки семь дней в неделю. Затем полученные данные размещают на сайте Приволжского УГМС. Когда появится стационарный пост, данные будут передаваться автоматически. Он должен появиться здесь во втором квартале следующего года.

Житель микрорайона Волгарь Семен Темников:

«Проблема была в том, что по вечерам люди открывали окна и чувствовали едкий запах. Мы надеемся, что с установкой поста проблема решится. Теперь будем сами следить за состоянием воздуха, заходить на сайт и смотреть показатели».