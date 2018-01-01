В Самаре на трамваях, курсирующих по маршруту №5, установили валидаторы без турникетов. Как сообщил в Твиттере департамент транспорта города, новая система заработает в тестовом режиме с 24 июля.

Тестовый режим продлится две недели. Кондукторов с маршрута пока не убрали: они будут выполнять роль контролеров. Так что оплатить проезд в трамвае можно двумя способами: наличными - кондуктору, безналичными - через валидатор.

"Кондукторы будут выполнять роль контролеров. О том, чтобы полностью убрать их с маршрута, речи не идет. К тому же они продолжат принимать наличные" - сообщает департамент, но первый шаг в сторону современного сделан. Через несколько лет профессия кондуктора в Самаре станет частью истории.