Судебное слушание 17 мая, по делу "ТольяттиАзот" открыло новые подробности преступных схем, с помощью которых Владимир и Сергей Махлаи на протяжении многих лет выводили с предприятия деньги и активы.

Помогали им в преступной деятельности экс-гендиректор Евгений Королев, а также владельцы швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемайер.

Еще в конце 2012 года российские правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семейством Махлаев.

Офшор продукцию заводапродавал по всему миру уже по рыночной цене. Эти деньги никогда не возвращалась в Россию и оседали в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта.

Также руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено.

Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 миллиардов рублей!

Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров. Руководство продало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства «Тольяттиазота» оценивается следствием в 85 миллиардов рублей.

Представитель компании «Уралхим» Андрей Ермизин, признанной потерпевшей по делу, рассказал в суде, что Владимир Махлай начал реализовывать план по установлению контроля над ТоАЗом в своих интересах вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви, еще в 90-х годах.

«Уралхиму» удалось составить подробную схему движения акций между офшорными компаниями, которыми по факту руководили обвиняемые. Эту схему Андрей Ермизин назвал «шедевром юридического искусства».

«Тольяттихимбанк», по его словам, был создан для того, чтобы скрывать движение акций. Так обвиняемые могли контролировать более 80% акций. Чтобы избавиться от миноритарных акционеров, которым все эти манипуляции наносили реальный финансовый ущерб, неоднократно проводились допэмиссии.

Представленные суду документы раскрывают подробности взаимоотношений внутри группы Махлаев – Циви.

Фотография: письмо Владимира Махлая швейцарским бизнесменам Циви и Рупрехту, опубликованное в Живом Журнале В. Махлая.

В изъятой следователями переписке Владимир и Сергей Махлаи обвиняют друг друга в «ограблении завода», причем сын грозит отцу тюрьмой, от которой его не спасет даже преклонный возраст, если тот не прекратит рассказывать неудобные для него факты.«Сергей, здравствуй! Отец узнал, что ты собираешься выплатить огромные дивиденды и возмущен беспредельно… [сказал] мне, напиши Сергею, что он [гробит] завод, вместо того, [чтобы] использовать деньги в заводе, отдает их в дивиденды… ранее в Швейцарии он сделал два обращения в эл. почту обоих первых лиц», – передает слова Махлая-старшего его гражданская жена Валентина Семенова. На что следует ответ Сергея: «В.А. передайте шефу. Что он грабил завод все его руководство… нам не останется как говорить правду как на самом деле он все это время руководил и сам ограбил завод. То что Шамин пытался доказать …как я и говорил если мы его отмазали от тюрьмы то на старости лет он сам себя вмазывает туда… И спихивать на то что он доверял подчиненным не пройдет. Он их заставлял делать незаконные вещи…».

Фотография: "Уралхим" представил схему организованной группы Махлаев и Циви. Источник: CityTraffic.ru

Похоже, в какой-то момент между участниками схемы возникли противоречия по вопросу дележа выведенной с завода прибыли. Адвокаты защиты пытались всячески откреститься от аффилированности руководства ТоАЗа с Nitrochem, однако в открытых источниках оказалось опубликовано письмо Владимира Махлая, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной «подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица» и потребовал без его разрешения «не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem». Также в письме он напоминает, что «мы создали Nitrochem при содействии Андрея Махлая» (второго сына Махлая-старшего).

Чем больше подробностей происходящего вокруг ТоАЗа раскрывается на суде, тем более очевидными становятся противоречия между ключевыми фигурантами. Не исключено, что в ближайшее время участники процесса начнут валить вину друг на друга. Судя по отсутствию правдоподобных доводов у защиты, обвинительный вердикт в этом деле практически неизбежен.