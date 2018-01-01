Сегодня суд Автозаводского района Тольятти начнет рассматривать уголовное дело француза-нелегала. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

Задержание весной 2019 года 40-летнего Ле Галля Гурвана Николя наделало много шума в социальных сетях.

Уроженец французского города Гавр, г-н Ле Галль несколько лет жил и работал в Самарской области, преподавал французский язык в ПГСГА, волонтерствовал, был аниматором. Лицо с такими же ФИО значилось учредителем и руководителем фирмы «Волга Солюшенс» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) с регистрацией на Красной Глинке.

Знакомые характеризуют Ле Галля как очень дружелюбного человека, любящего Россию и русскую культуру. После его задержания в соцсетях даже распространяли петицию с требованием освобождения француза.

В конце марта 2019 года Ле Галль попал на все местные новостные ленты после того, как в салоне машины патрульно-постовой службы, припаркованной на улице 70 лет Октября, попытался дать сотруднику полиции взятку в сумме 15 тыс. руб. за «недоставление в отдел» и «непривлечение к административной ответственности». Также иностранца привлекли к ответственности по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ (повторное нарушение правил проживания в РФ).

В отношении французского подданного было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу», санкция которой — лишение свободы на срок до 8 лет. Сегодня дело г-на Ле Галля начнет рассматривать суд Автозаводского района.