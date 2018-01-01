В Самару привезли ковчег с мощами святых

12 мая 2019, 23:31

В Самару привезли ковчег в мощами Святителя Луки, Крымского, целителя Пантелеимона, Дамиана Печерского, Ипатия Печерского и Агапия Печерского. До конца мая самарцы смогут прикоснуться к мощам святых в трех храмах, сообщает пресс-служба Самарской епархии.

С 11 мая по 16 мая святыни будут находиться в Покровском соборе, с 16 по 20 мая - в храме Петра и Павла, а с 21 по 25 мая - в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1).

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