Сотрудники УФСБ Самарской области совместно с подразделением Центрального аппарата ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая наладила контрабанду оружия в Россию из Евросоюза.

29 января участники ОПГ были задержаны при сбыте огнестрельного оружия оперативникам, выступившим в качестве "покупателей".

Во время обыска по местам регистрации и проживания подозреваемых изъяли 33 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, разные виды пистолетов, револьвер Нагана, девять нарезных карабинов и 12 гладкоствольных ружей, плюс четыре гранаты, более 10 тыс. патронов различного калибра и 30 самодельных приборов для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия, организованная в частном домовладении Самарской области.