Военно-технический форум «Армия-2019» прошел на военном полигоне «Рощинский» Самарской области. Об этом сообщает сайт правительства.

В этом году он начал свою работу в пятницу, 28 июля и продлился три дня. За это время более 8 тысяч жителей и гостей региона смогли ознакомиться с новейшими образцами современного вооружения, военной и специальной техники, экипировки российских военнослужащих. Несмотря на дождливую погоду, люди приезжали целыми семьями. Площадку форума посетил и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Председатель союза «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» при Доме офицеров Самарского гарнизона Артем Гусев представил руководителю региона уникальную тактическую тренировочную систему «RealCombat», разработанную совместно с Самарским техническим университетом. Система позволяет обучать стрельбе бойцов, как поодиночке, так и в группе – это позволяет программное обеспечение. Используется при этом настоящее стрелковое оружие или его СХП версии, стреляющие холостыми патронами. В системе подготовки специалистов применяется лазер, который оснащен точным датчиком регистрации выстрела с использованием «компьютерного зрения».

«Тренировочную систему можно использовать и в походных условиях, проводить тренировки на кораблях и даже в казармах, – подчеркнул Артем Гусев. – Специалисты Министерства обороны России уже ознакомились с работой этой системы и дали ей высокую оценку. Ее можно было бы широко применять при подготовке снайперов».

В процессе тренировки солдат ощущает себя в реальной боевой обстановке – звуки выстрелов, запах пороха, отдача оружия, попадание в цель – все настоящее. При этом исключаются опасности, связанные с реальными стрельбами, значит, тренировку можно организовать на ограниченном пространстве, и практически в любом месте.

Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией ЦВО Андрей Колотовкин попросил Главу региона оказать поддержку по оснащению тренировочной системой учебных центров. «Давайте вместе посмотрим варианты оснащения наших бригад. И, я уверен, эта система получит широкое распространение в России, но при условии, что вы заинтересуете командование других военных округов, когда они с визитом будут приезжать к вам», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к генералу.

Всего на форуме были представлены десятки пистолетов, автоматов и винтовок, как новых, так и давно себя зарекомендовавших.

Уникальными экспонатами выставки стали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» и комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М2», который способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от самолетов до малогабаритных дронов. Также были представлена зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Впервые посетителям выставки военной техники смоли увидеть беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В рамках форума на Рощинском полигоне развернулись настоящие боевые сражения. Главе региона и самарцам военнослужащие миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта, а также порядок задержания нарушителя и отражения атаки боевиков.

Все гости форума Армия-2019 также стали свидетелем показательной боевой стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, увидели в работе зенитные установки, минометы «Василек» и «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия 2С34 «Хоста». Любой желающий мог пострелять из пулеметов «Печенег», автоматов Ак-74 и снайперских винтовок СВД.

«Отличная идея проведения форума «Армия-2019» по всей стране. За несколько дней его работы в Самарской области участие в нем приняли тысячи людей. Особенно приятно, что оружие и военная техника привлекла молодежь. На будущий год совместно командиром сделаем масштабным событием для всего региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.