Указом Президента России 28 марта объявлен в России днём траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Самаре в 13.00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21-й армии у «Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг.» и в сквере Родина у памятника «Женщина-мать» пройдут траурные акции и возложения цветов.

В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим.