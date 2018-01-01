Российская система "НейроЧат", которая позволяет силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет, в этом году была запущена в серийное производство.

Об этом сообщила генеральный директор и лидер проекта "НейроЧат" Наталья Галкина, во время представления системы в Самаре.

Как сообщает ТАСС, "НейроЧат" работает на основе технологии "мозг-компьютер-интерфейс", то есть пациент может силой мысли выбрать на экране тот или иной символ, управлять внешними устройствами и выходить в интернет. Аппарат позволит пациентам с церебральным атеросклерозом, хронической ишемией головного мозга, старческой астенией и другими ограничениями в речи и движениях общаться с людьми с помощью мысли.

"В этом году "НейроЧат" запущен в серийное производство по стране. Стоимость комплекта составляет 120 тысяч рублей, однако разработчик и Минздрав обещают помочь пациентам получить компенсацию за покупку системы", - сказала Галкина.

По ее данным, система на 85% состоит из российских комплектующих. В настоящее время проводятся исследования о влиянии "НейроЧата" на реабилитацию пациентов. "Пока мы пытаемся понять, оказывает ли [система] реабилитационные свойства, хотя уже сейчас около 160 пациентов по России пользуются ей на базе лечебных учреждений. Конечно, существуют аналоги, но это оборудования больничного типа, а "НейроЧат" - система потребительского класса, которую можно использовать дома", - говорит Галкина.

В 2019 году разработчик планирует продать более 200 комплектов оборудования по России.

"НейроЧат" стал одним из первых проектов, который получил финансирование в рамках проекта Национальной технологической инициативы, то есть госпрограммы по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. В работе над ним принимали участие математики, инженеры, программисты, биологи.