В Самаре уничтожили 50 килограммов санкционных сыров

Сегодня, 00:37

В Самарскую область поступило более 50 килогамм запрещенных к ввозу в РФ сыров из стран Евросоюза. Санкционную продукцию обнаружили инспекторы Россельхознадзора, сообщает ГТРК «Самара» .

У частного предпринимателя, торгующего на территории Агропарка «Самара» на Волжском шоссе, изъяли сыры различных сортов производства Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши, которые запрещены к ввозу в РФ. Общая масса сыров составила 51,606 кг.

На основании Указов Президента РФ № 560 от 06.08.2014, N 391 от 29.07.2015, N 305 от 29.06.2016, а также Постановлений Правительства № 778 от 07.08.2014, № 774 от 31.07.2015, запрещенная к ввозу продукция должна быть уничтожена.

Сыры в присутствии владельца уничтожили на месте путём механического измельчения и денатурации.

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