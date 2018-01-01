Администрации районов продолжают производить демонтаж самовольно установленных гаражей. Как сообщает «ВК» со ссылкой на администрацию города, данные полномочия были переданы на уровень районов с 1 сентября 2017 года.

Владельцы гаражей об их сносе уведомляются на сайтах администраций районов, а также объявление размещается непосредственно на объекте. При наличии документов их предлагается предоставить в администрацию. При отсутствии производится демонтаж.

По информации администрации Советского внутригородского района, на подведомственной им территории находится около 13 тыс.самовольно установленных металлических гаражей. В реестр внесен 5641 объект. Из них в 2018 году демонтировано и вывезено 1489 гаражей. По состоянию на 1 апреля 2019 года - 589 металлических гаражей. В течение года планируется вывезти 2 тысячи металлических гаражей.

В Кировском районе по состоянию на 20 апреля текущего года задокументировано 3927 незаконных гаражей и некапитальных объектов (контейнеры, голубятни, металлические ящики и т.п.), располагающихся на территории района. Оценочно на территории района расположено около 6 тыс.гаражей. С территории района в 2017-2019 годах демонтировано и вывезено более 650 самовольно установленных гаражей. Кроме того, в 2016 году в рамках проведения реконструкции Московского шоссе и ул. Ташкентской демонтировано более 1300 гаражей.

По данным администрации Красноглинского района, на территории района выявлено 535 самовольно установленных металлических гаражей. В период с 2018 года по 23 апреля 2019 года демонтировано 192 гаража, из них работы по демонтажу и вывозу 144 гаражей осуществлены в добровольном порядке собственниками самостоятельно.

В Октябрьском районе выявлен 4401 гараж. В 2018 году демонтировано 312 гаражей, с начала 2019 года по 19 апреля текущего года - 1260 гаражей. Подлежит демонтажу 2829 гаражей. До окончания 2019 года планируется демонтаж 2000 гаражей.

В Железнодорожном районе выявлено около 6 тыс. гаражей. За 2018-й и прошедший период 2019 года с территории района демонтировано 980 гаражей.

В Самарском районе - 308 металлических гаражей. В 2018 году демонтировано 13 незаконно построенных некапитальных объектов. В 2019 году запланирован демонтаж 38 металлических гаражей.

По информации администрации Промышленного района, в 2018 году было выявлено 3230 металлических гаражей, демонтировано - 3118. В 2019 году выявлено 928 металлических гаражей, демонтировано - 586.

В Куйбышевском районе в реестр самовольно установленных некапитальных объектов внесено 206 металлических гаражей. По состоянию на 26 апреля 33 из них демонтировано.

Администрация Ленинского района сообщила о наличии более 1,5 тыс. гаражей, установленных без разрешительных документов. До конца 2019 года запланирован вывоз более 700 гаражей.