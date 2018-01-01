Самарские зрители в течение трех дней смогли посмотреть лучшие документальные картины российских и зарубежных кинорежиссеров, посетить творческие встречи и специальные показы.

Торжественная церемония награждения прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.

На фестивале учрежден особый приз – Приз Губернатора Самарской области «За утверждение Российской государственности». Он вручается авторам, чьи фильмы рассказывают о замечательных страницах из истории нашего государства, о насущных проблемах и достижениях сегодняшней России, о людях, оставивших значительный след в нашей истории. В этом году Призом Губернатора награжден фильм «Жизнь в треугольном конверте» режиссера Любови Хоботовой (ООО «Студия центр», город Москва).

Приз Губернатора вручила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию — гостей и участников фестиваля. «Соль земли» – это большой и яркий праздник. Красота, добро и любовь, которые вы несете в ваших фильмах, созвучны с мыслями и настроениями огромной аудитории зрителей, а именно молодежи».

Призом Самарской Губернской Думы отмечен фильм «Алевтина. Девочка из ссылки» режиссера Виктории Казариной (г. Москва). Приз вручил заместитель Председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Сергей Войтенко.

Приз Главы городского округа Самара был присужден фильму «Время героев» режиссера Александра Леонтьева («Поволжский историко-культурный фонд», город Самара). Приз вручила глава городского округа Самара Елена Лапушкина.

Специальный приз Клуба Почетных граждан Самарской области вручен фильму «Летчик милостью Божией» режиссера Галины Дудкиной (г. Краснодар). Награждал Председатель Клуба Почетных граждан Самарской области, Герой Социалистического Труда Максим Борисович Оводенко.

Приз зрительских симпатий получил фильм «Вядо» режиссера Галины Адамович (киностудия «Беларусьфильм», г. Минск).

Специальный приз от дирекции фестиваля был присужден фильму «Отец Никон» режиссера Геннадия Никитина (г. Липецк).

В этом году призовой фонд фестиваля пополнился еще одной наградой: призом от Ассоциации Исторических парков «Россия – Моя история». Присужден фильму «Шенкман. Последний полет» режиссера Александра Мартиросова (г. Нижний Тагил). Приз вручил главный редактор федерального проекта «Россия – Моя история» Александр Мясников – историк, писатель, журналист, член жюри фестиваля.

Дипломы жюри:

«За верность гражданской позиции и выразительность кинематографического языка» — получил фильм «Когда не стало Родины моей…» режиссера Людмилы Коршик, студия «Кинохроника» (г. Екатеринбург);

«За истинного героя нашего дня» — фильм «Наши с Вятки», режиссер Ирина Звездочетова (студия «Фишка-Фильм», г. Москва);

«За дебют» — фильм «Театр, который не кончается» режиссера Анжелики Григорьевой (Институт культуры, г. Санкт-Петербург);

«За сохранение традиций поэтического кино» — фильм «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» режиссера Андрея Осипова (студия «Точка зрения», г. Москва);

«За пристальное внимание к человеческой жизни» — фильм «Один день из жизни Олеся и Олеси» режиссера Елены Буяковой (Белорусская государственная академия искусств, г. Минск).

Также дипломами жюри были отмечены фильмы:

— «Сергей Есенин. Последняя поэма» режиссера Ирины Изволовой (ГТРК «Телеканал Россия» — ФГУП «ВГТРК», ООО «Точка зрения», г. Москва);

— «Восход закат» режиссера Ефима Резникова (АНО «Киностудия «Гранат», г. Москва).

Лауреаты в номинациях:

Победителем в номинации «Здесь и сейчас» стал фильм «Отец Байкал» (режиссер Марина Мария Мельник, «Студия Остров», город Москва); в номинации «Времена не выбирают» — фильм «Невесомость» режиссера Рауфа Мамедова (киностудия Фонд «Спорт против наркотиков», г. Москва); в номинации «Чти отца твоего и матерь твою» — «Свет и тень» (режиссер Тынай Ибрагимов, Студия Кыргызтелефильм, г. Бишкек); в номинации «Русский собор» — «Донецкая вратарница» режиссера Натальи Батраевой (г. Краснодар); в номинации «Камо грядеши…?» — «Анатолий Крупнов. Он был» режиссера Дарьи Иванковой (продюсерский центр «Молодежные инициативы», г. Москва).

Также на фестивале есть приз за лучшую операторскую работу. Этой награды был удостоен фильм «Империя балета» режиссера Дмитрия Семибратова. Операторская группа: Михаил Вихров, Ирина Уральская, Сергей Амирджанов, Егор Рябчиков, Иван Гришин (студия «Остров», г. Москва).

На фестивале «Соль земли» учреждена особая награда «За честь и достоинство в профессии». Она присуждается кинематографистам, посвятившим свою жизнь избранной профессии и внесшим значительный вклад в документальное кино. Награды удостоен кинооператор, лауреат российских и международных фестивалей Борис Травкин (г.Новосибирск).

Главную награду фестиваля — Гран-При – получил фильм «Не уходи отсюда» режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш (студия МТ «Кино», г. Москва).

В самарских школах появился новый предмет — документальный урок, а в программе и истории фестиваля новая страница – это награждение школьников, написавших лучшие эссе по фильмам предыдущего фестиваля.

Призом фестиваля «Соль земли» за лучшее эссе награждены:

— Виктория Капкина, учащаяся школы №53, за эссе по фильму «Александр и Петр Щербачевы»;

— Анна Шлыкова, учащаяся гимназии «Перспектива», за эссе по фильму «Река моего детства»;

— Светлана Черноштан, учащаяся школы № 21, за эссе по фильму «День ангела»;

— Андрей Кривцов, учащийся школы №77, за эссе по фильму «Папа, здравствуй»;

— Анастасия Илюшкина, учащаяся школы №129, за эссе по фильму «Константин Головкин».