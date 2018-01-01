20 апреля в Самаре прошёл митинг против мусорной реформы. Об этом пишет портал idelreal.org

Власти две недели не хотели согласовывать общественному движению "Гражданская инициатива" мероприятие.

"Разрешение на проведение митинга получили буквально в последний момент", — рассказала глава движения "Гражданская инициатива" Наталья Баранова:

"Чиновники пошли в отказ. Заявив, что на 20 апреля в сквере "Родина" согласован "День призывника Промышленного района". И наш митинг будет лишним. Мы не стали отступать. Ведь "Родина": гайд-парк, где люди имеют право собираться без уведомления властей".

В качестве компромисса власти предложили организаторам провести митинг в сквере "Родина" со стороны улицы Свободы. Это было сделано, чтобы митингующие не пикировались с молодёжью, пришедшей на "День призывника" в другую часть сквера. У места, где разрешили монтировать сцену для митинга, установлена стационарная панорамная камера видеонаблюдения МВД. Дополнительно наблюдение за протестующими велось из штабного автомобиля полиции.

Митинг поддержали Безымянский райком и обком КПРФ Самары, активисты местного движения "Бессрочный протест" и Левого Фронта. Среди участников были замечены члены Национально-Освободительного Движения Самарской области.

Всего в сквере "Родина" собралось, по разным подсчётам, от двух до трёх тысяч человек. Вёл митинг депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев. В толпе протестующих были заметны плакаты с текстом: "Мы против пенсионной реформы", "Власть, прекрати грабить народ тарифами за мусор", "Отменим мусорную реформу!"

За два часа с трибуны выступили депутаты Самарской Губернской Думы, районные парламентарии, простые самарцы. Звучала критика мусорной реформы. Люди назвали её антинародной. Отметив, что действующая в Самаре оплата за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) по метражу квартиры просто грабительская. Многие семьи платят за вывоз мусора по 300-400 рублей в месяц.

Также митингующие осудили постоянный рост тарифов на продукты питания и начавшиеся сокращения на местных оборонных заводах: РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов". На эту тему ярко выступил рабочий "Прогресса", который рассказал, что из-за сокращений ракетный завод к концу 2019 года вообще может быть закрыт.