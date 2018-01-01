Как сообщают сегодня "Ведомости", Самарская область - среди "антилидеров" мусорной реформы. В регионе самая низкая собираемость "мусорных" денег. Всего 5%.

Об этом говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом).

В связи с этим часть операторов может прекратить работу.

Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

Средний тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) – 562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza, минимум – 93,48 руб., максимум – 2487,85 руб. Тариф выше из-за длинных перегонов мусоровозов и из-за новых мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов и ниже, если эксплуатируются близко расположенные старые объекты.