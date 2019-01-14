В Самарской области окончательно отказались от слишком токсичного препарата от ВИЧ

Самарская область более не планирует применять препарат «Ставудин» при лечении ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом «Самарскому Обозрению» сообщили в ответ на официальный запрос редакции в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве утверждают, что «Ставудин» не применялся уже в 2018 году, нет его в планах и на 2019–2020 гг. В ответе также уточняется, что препарат не включен в новые стандарты оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

В то же время «Международная коалиция готовности к лечению ITPCru» в своем отчете за 2018 год обратила внимание, что Самарская область все-таки закупала «Ставудин» в прошлом году, причем в 3,6 раз дороже, чем в Москве. (Причем, кроме этих двух регионов, препарат не закупался в 2018 году больше нигде. В 2017-м таких регионов было больше).

По данным сайта госзакупок, на этот год тольяттинский СПИД-центр размещал небольшую закупку «Ставудина», но аукционы не состоялись.

Всемирная организация здравоохранения еще в 2009 году рекомендовала прекратить назначение «Ставудина» из-за долгосрочных необратимых побочных эффектов и общепризнанной метаболической токсичности.

Тем не менее, в России «Ставудин» все еще входит в государственный реестр, по которому может быть назначен врачебной комиссией, если невозможно использование других лекарственных препаратов той же группы (приказ Минздрава РФ от 14.01.2019 № 4н). Такое возможно, если развивается резистентность (устойчивость) вируса к другим лекарствам этой группы.