10 июня скульптуру "Древо жизни" на улице Полевой испортили вандалы, об этом пишет "Самарская газета".

Хулиганы сорвали штурвал и изуродовали трубы. В двадцатых числах июня фонтан должен был заработать. Ремонт арт-объекта займет неопределенное время, сообщили в "РКС-Самара". После него фонтан будет работать.

Скульптура "Древо жизни" появилась в Самаре в июле 2017 года, посвященная 130-летию самарского водопровода.

Арт-объект установили в сквере на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. Раньше на месте скульптуры стояла заброшенная разбитая чаша фонтана.

"Древо" представляет собой шестиметровую композицию из труб, олицетворяющую переход от модерна конца XIX века (когда и был создан самарский водопровод) к хай-теку ХХI века. Авторами являются известные самарские скульпторы Кристина Цибер и Николай Куклев.

Добавим, в прошлом году фонтан «Древо жизни» затопил двор дома № 54 на улице Полевой.