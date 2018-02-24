В Самаре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщает сайт Правительства области:

В пятницу, 23 февраля, в регионе проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. По традиции в этот день на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Чтобы почтить память павших и поздравить ныне живущих героев, на площадь пришло множество самарцев: ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, духовенство, представители политических партий, воспитанники патриотических клубов. Первыми цветы к вечному огню возложили глава региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, врио вице-губернатора - председателя правительства области Александр Нефедов, глава Самары Елена Лапушкина, спикер Самарской городской думы Галина Андриянова.

Затем к горельефу подошли участники Великой Отечественной войны и ветераны-дальневосточники Владимир Чудайкин, Иван Егоров, Нина Крутовская, Сергей Алехин, Федор Глухих. После них цветы возложили представители командования второй гвардейской общевойсковой армии, руководители правоохранительных органов и силовых структур, делегации внутригородских районов Самары, представители парламентских партий и общественных объединений.

В возложении приняли участие больше полутора тысяч человек.

Глава региона вручил участникам Парада Памяти 2017 года первые памятные знаки «В память военного Парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 г». Первые памятные знаки - старшим военных парадных расчетов, которые маршем в парадном строю прошли 7 ноября 2017 года по площади Куйбышева - это расчеты 2-ой общевойсковой армии, МЧС, ГУФСИН, МВД, кадетские подразделения.

Фотография: Юлия Рубцова, "Волга-Ньюс"