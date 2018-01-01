24 сентября 2018, 12:08
23 сентября, на четвертой очереди набережной Волги в Самаре состоялось открытие Софийского Собора.
Событие приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в соборе совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Воскресную службу посетили около тысячи верующих. Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек.
Храм начали строить еще в 2005 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, однако стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось.
По окончании службы Владыка произнес проповедь, в которой поздравил прихожан с открытием святыни:
"Пусть этот храм живет, украшая наши волжские берега и являясь свидетельством православной веры русского народа".
После этого на храмовой площади, у памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру состоялся молебен.
Фотграфии: Андрей Савельев для Volga News
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