23 сентября, на четвертой очереди набережной Волги в Самаре состоялось открытие Софийского Собора.

Событие приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в соборе совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Воскресную службу посетили около тысячи верующих. Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек.

Храм начали строить еще в 2005 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, однако стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось.

По окончании службы Владыка произнес проповедь, в которой поздравил прихожан с открытием святыни:

"Пусть этот храм живет, украшая наши волжские берега и являясь свидетельством православной веры русского народа".

После этого на храмовой площади, у памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру состоялся молебен.

Фотграфии: Андрей Савельев для Volga News