В Самаре официально создан филиал Третьяковской Галереи

20 августа 2019, 10:04

19 августа Александр Хинштейн сообщил об официальном создании филиала Третьяковской галереи в Самаре.

Министр культуры России Владимир Мединский подписал соответствующий приказ. Директором филиала назначен Михаил Савченко, руководивший Музеем модерна.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре будет открыт в здании фабрики-кухни завода имени Масленникова (архитектор Е.Н. Максимова, 1932). Уникальная постройка в форме серпа и молота — один из шедевров советского конструктивизма, который оказал огромное влияние на всю мировую культуру и сохранил актуальность по сей день.

Филиал московского музея откроется в 2022 году. Пока идут работы по реконструкции здания фабрики-кухни, Третьяковская галерея организует в регионе публичные проекты — выставки и образовательные программы, которые будут посвящены искусству ХХ века и современному искусству.

В июне ГТГ приняла участие в «ВолгаФесте – 2019», на котором презентовала проект Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности».

В сентябре в галерее «Виктория» откроется выставка «Гиперреализм», проходившая в Третьяковской галерее в 2015 году — она представит отечественный вариант интернационального стиля конца 1960-х – начала 1990-х годов. Оба проекта реализованы при поддержке ПАО «НОВАТЭК».

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