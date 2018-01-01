В Самаре на конференции для бизнесменов выступит Андрей Березовский.

29 мая 2019, 17:50

31 мая в Самаре, в отеле «Лотте» пройдет вторая специализированная конференция «PRIM 2019: возможности и угрозы для бизнеса», которая посвящена вопросам репутации бизнеса, деловым и маркетинговым коммуникациям, оценке рисков для инвестиций компаний.

Вы услышите доклады известных специалистов в области PR, управления коммуникациями, переговоров и права, оценки и развития лидерских качеств, таких как Андрей Березовский, Илья Руднев, Мария Терегулова, Ефим Токар, Юлия Апухтина, Эрнест Старателев и другие.

Это первое публичное выступление известного самарца Андрея Березовского - бывшего ГФИ по Свердловской области и зам представителя по УрФО, так же известного в Самаре, как врач-психотерапевт, нарколог и рок-музыкант.

Андрей Березовский расскажет, как бизнес должен налаживать отношения с органами государственной власти.

Так же на конференции расскажут, как с помощью пиара, интернет-маркетинга и выстраивания работы со стейкхолдерами достигать необходимых маркетинговых и инвестиционных целей компании.

Как избегать юридических рисков, формирования плохой репутации, неэффективного использования рекламных бюджетов и ресурсов компании.

Регистрация и подробная информация на сайте конференции: www.prim.digital

Фотография: ura.ru

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