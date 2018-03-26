Глава региона провел заседание антинаркотической комиссии. Об этом сообщает сайт правительства оьласти.

Под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло заседание региональной антинаркотической комиссии, на которой подвели итоги работы в 2017 году.

На совещании было отмечено, что наркоситуация в регионе по-прежнему остается сложной. Как показывают соцопросы, наркомания занимает шестое место в рейтинге наиболее острых социальных проблем, заботящих жителей региона. Кроме того, на фоне общего снижения показателей заметно выросло количество наркопреступлений с участием несовершеннолетних, из них почти половина совершена в Тольятти.

Дмитрий Азаров:

Это говорит о явно недостаточной профилактической работе с молодежью. Несовершеннолетние подчас не понимают, на какой путь они встали, сколько горя их действия могут принести им самим и их родным. Желание получить «легкие деньги» может разрушить им всю жизнь. Задача правоохранительных органов, местных и региональных властей, средств массовой информации объяснить это молодым людям.

Глава региона обратил внимание членов комиссии на необходимость усиления профилактической работы по формированию негативного отношения общества к потреблению наркотиков, а также принять дополнительные меры по ликвидации каналов поставки наркотиков в регион и пресечению деятельности преступных группировок по их распространению.

С основным докладом на комиссии выступил руководитель управления по обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере региональной безопасности департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Евгений Московцев. Он в частности констатировал, что количество больных наркоманией в регионе сократилось с десяти до семи тысяч, в то же время на диспансерный учет в 2017 году поставлено 739 потребителей зелья, в том числе подростков. Наиболее сложная наркоситуация сложилась в Самаре, Тольятти и Ставропольском районе, единичные случаи зафиксированы в Чапаевске, Безенчуке, Шигонах.

Евгений Московцев отметил, что в регионе снизилась выявляемость наркозависимых. Так, из 165 умерших после употребления наркотиков только 13 человек состояли на учете у наркологов, а в Самаре из 96 погибших ни один не находился под наблюдением медиков и полиции.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работу по постановке на учет наркозависимых необходимо усилить. Это позволит видеть реальную картину.

Дмитрий Азаров:

Если мы сейчас выявляемость снизили для того, чтобы отрапортовать по статистке, то это - ошибка, а может быть и преступление.

В ходе заседания с докладами выступили представители МВД, регионального минздрава, главы Самары, Тольятти и Ставропольского района, где ситуация с наркоманией стоит наиболее остро.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Он подчеркнул, что должна быть общая заинтересованность в решении проблемы.

Дмитрий Азаров:

Мы в одном строю, каждый в отдельности ситуацию не изменит.

Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость более глубоко и предметно проанализировать ситуацию с наркоманией в муниципалитетах. Необходимо не только отслеживать динамику, но и сопоставлять эти данные с уровнем зарплат, безработицей, плотностью населения, качеством медицины, активностью культурной и общественной жизни. Только системный анализ, по мнению главы региона, даст объективную картину происходящего и позволит работать над улучшением наркоситуации в регионе более эффективно.