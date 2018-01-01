В Самаре разыскивают подростка. 12-летняя девочка пропала накануне, 24 апреля. К поискам уже подключились волонтеры ДПСО "Лиза Алерт" и правоохранители.

Девочка была одета в серую олимпийку с капюшоном, белую майку, черные джинсы и кроссовки.