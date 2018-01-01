В Самаре ищут 12-летнюю Софью Паршину
Вчера, 13:30
В Самаре разыскивают подростка. 12-летняя девочка пропала накануне, 24 апреля. К поискам уже подключились волонтеры ДПСО "Лиза Алерт" и правоохранители.
Девочка была одета в серую олимпийку с капюшоном, белую майку, черные джинсы и кроссовки.
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