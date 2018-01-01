В Самаре идет умеренный снег
Сегодня, 12:44
С 4 до 6 февраля, температура воздуха составит от -3 до -11 градусов. Смена температурного фона произойдет из-за теплого фронта северо-западных районов России.
Ночью температура упадет до -14 градусов, а местами и до -19 градусов мороза. В Самаре и большинстве районов области ожидается умеренный снег.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде февраля средняя температура воздуха ожидается на два градуса выше среднего многолетнего значения.
ТАКЖЕ
в рубрике
Открылся Центр компетенций по вопросам городской среды
В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин
Начальник ГИБДД Самары ушел на пенсию
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Среди его задач - внедрение современных подходов.
Температура воздуха повысится до -3 градусов.