С 4 до 6 февраля, температура воздуха составит от -3 до -11 градусов. Смена температурного фона произойдет из-за теплого фронта северо-западных районов России.

Ночью температура упадет до -14 градусов, а местами и до -19 градусов мороза. В Самаре и большинстве районов области ожидается умеренный снег.

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде февраля средняя температура воздуха ожидается на два градуса выше среднего многолетнего значения.