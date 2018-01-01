В Самаре идет умеренный снег

Сегодня, 12:44

С 4 до 6 февраля, температура воздуха составит от -3 до -11 градусов. Смена температурного фона произойдет из-за теплого фронта северо-западных районов России.

Ночью температура упадет до -14 градусов, а местами и до -19 градусов мороза. В Самаре и большинстве районов области ожидается умеренный снег.

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде февраля средняя температура воздуха ожидается на два градуса выше среднего многолетнего значения.

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В Самаре идет умеренный снег
Температура воздуха повысится до -3 градусов.
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