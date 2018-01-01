В День России, в парке Гагарина с размахом отметили Сабантуй, как сообщает сайт областного правительства.

Россия — это многонациональная страна. В Самаре этот праздник проводится уже в 31 раз. Как и прежде, он собрал вместе тысячи горожан и гостей областного центра.

В этом году Сабантуй посвящен 30-летию Самарского областного татарского общества «Туган тел». На праздник приехала официальная делегация и творческие коллективы Нурлатского района Республики Татарстан. Гостей, всех участников и организаторов Сабантуя приветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Дорогие наши земляки, дорогие наши гости, которые традиционно к нам приезжают на Сабантуй. В первую очередь, хочу поздравить с нашим государственным праздником — с Днем России! Мира и процветания родной земле и нашей великой Родине! Мы первыми в нашей стране восстановили празднование Сабантуя, и сегодня сюда приезжают люди со всего города, из других населенных пунктов Самарской области. Очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель народных традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших идеалов, исторических корней, устремления в будущее. Я хочу искренне поздравить вас с этим праздником и сказать о том, что в этом году всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в нашем регионе».

Губернатор напомнил, что 29 июня Сабантуй регион будет отмечать уже со всей страной. Он пригласил всех принять​ участие и в этом празднике.

«Желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, новых радостных дней, замечательного лета, результативной осени, доброй зимы и возрождения весной. Именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл, и мы сегодня, радуясь лету, радуемся и тому, что мы все вместе весело, дружно, от души отмечаем этот праздник!»

После приветствия Дмитрий Азаров вручил почетный знак губернатора руководителю общества «Туган тел» Ильясу Шакурову за многолетний вклад в сохранение и развитие культуры, языка, традиций татарского народа, укрепление межнационального мира и согласие в Самарской области. Наград также были удостоены Мугтасим Узбеков, сотрудник местной мусульманской религиозной организации Самарской соборной мечети городского округа Самара и Фагим Юсупов, активист татарского общественного движения.

В течение дня гости праздника смогут насладиться концертом творческих коллективов Нурлатского района Республики Татарстан, артистов из Самарской области, лауреатов международного детского фестиваля «Мирас».

Для них работают танцевальные площадки,игровые зоны для детей. В парке проводятся спортивные состязания: армрестлинг, поднятие гирь, перетягивание каната, разбивание горшков,а также​ татарская национальная борьба «керэш». По традиции там открыты торговые ряды с блюдами национальной кухни и «Город мастеров», где можно приобрести памятные подарки, предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов. Вечером гостей Сабантуя ждет дискотека.