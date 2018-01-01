11 и 12 мая в губернии был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает "Волжская Коммуна"со ссылкой на Приволжский Гидрометцентр.

12 мая в Самаре температура поднялась до 32,4 градусов тепла.

Это на 3,2 градуса выше, чем в 1974 году. Жарче всего 12 мая было в Кинель-Черкассах: 34,6 градусов.

Как отмечают синоптики, причиной майской жары стали циклоны, которые поставляют воздух из южных широт, и сильный дневной прогрев. Такая погода продержится еще пару дней. Дневные температуры будут до 30 градусов, на юге Поволжья до +32 градусов. В последующие дни будет сказываться влияние фронтальных разделов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры понизятся на 2-3 градуса.