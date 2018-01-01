В начале октября в Самарской области потеплеет

Вчера, 16:37

Под влиянием антициклона в Самарской области осадки прекратятся, а температурный фон постепенно начнет возвращаться к своей климатической норме, сообщает Приволжское УГМС.

Днем в понедельник, 30 сентября, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 10...15°C.

Во вторник, 1 октября, ночью местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 4...9°C. Днем температура воздуха 11...16°C.

В среду, 2 октября, прогноз остается таким же, но ночь потеплеет до +12°C, а днем ожидается 12...17°C.

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