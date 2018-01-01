В хлам! Лихач протаранил машину ДПС, помял Land Cruiser и два трамвая

Вчера, 18:35

15 марта сразу три ДТП устроил 33-летний водитель ВАЗ-2114. От медосвидетельствования на состояние опьянения лихач отказался.

В 15:00 на пересечении Кирова и Заводского шоссе автомобилист столкнулся с припаркованной машиной сотрудников ГИБДД и, проигнорировав требование остановиться, поехал по Заводскому шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда. Полицейские отправились за ним в погоню.

В пути нарушитель развернулся и поехал в обратную сторону, но на пересечении Кирова и Заводского шоссе вновь не справился с управлением и ударился о припаркованный Toyota Land Cruiser. После удара, лихач развернулся и поехал по Заводскому шоссе в направлении улице 22 Партсъезда. На пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда он выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями, только после этого "четырнадцатая" не могла больше ехать. Водитель выскочил и попытался скрыться, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал.

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