Правительство Самарской области внесло в губернскую думу законопроект, который предусматривает для госслужащих отсрочку действия закона о повышении пенсионного возраста.

Так, за особые заслуги чиновники до конца 2020 года получат право на пенсию по достижении 60 лет — мужчины, 55 лет — женщины, как это было в законе, действовавшем до 1 января 2019 года.

Депутаты считают, что чиновники должны выходить на пенсию на тех же основаниях, что и обычные граждане. По мнению экспертов, законопроект может вызвать недовольство жителей ­региона.

Правительство Самарской области внесло в губернскую думу законопроект, который дает право получения пенсии за выслугу лет госслужащим, достигшим до 31 декабря 2020 года пенсионного возраста, действовавшего до 1 января. В пояснительной записке авторы уточняют, что «проект закона подготовлен для предоставления права на назначение пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии за особые заслуги перед областью ранее достижения установленного с 1 января пенсионного возраста гражданам, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут 60 и 55 лет».

Доплата к пенсии за особые заслуги назначается к пенсиям отдельных видов (пенсии по старости, за выслугу лет) при условии достижения общеустановленного пенсионного возраста. По новому федеральному закону, право на пенсию по старости имеют лица, достигшие 65 и 60 лет (мужчина и женщины, соответственно) с учетом переходного периода (в 2019 году — 61 и 56 лет, в 2020 году — 62 и 57 лет). В самарском законопроекте говорится, что гражданам, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут 60 и 55 лет, пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста, предусмотренного новым ­законом.

Депутаты губернской думы пока не успели ознакомиться с законопроектом. Заместитель председателя областного парламента Алексей Лескин считает, что «чиновники должны уходить на пенсию на тех же основаниях, что и обычные ­граждане».

«Это возмутительная инициатива, госслужащие и так живут в особой социальной системе, имея другие пенсии и доплаты к этим пенсиям. Примером является экс-губернатор Николай Меркушкин, который получает из бюджета области доплату к пенсии в 136 тыс. руб., при том, что он проработал тут всего пять лет. Я пытался отменить законопроект о доплате, но это не удалось, но удалось принять решение о том, что прежде чем чиновник получит право на надбавку, он должен отработать минимум 10 лет в регионе. Принятие законопроекта откладывалось на несколько месяцев. По неофициальной информации, это было связано с тем, что под конкретного чиновника оттягивали вступление. Думаю, эта отсрочка тоже связана с конкретными людьми»,— говорит депутат губдумы Михаил Матвеев.