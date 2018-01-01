По результатам инвентаризации имущества лишенного в прошлом году лицензии АО АКБ "Газбанк" выявлена недостача на 352,8 млн рублей. Об этом сообщают Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает Volga News.

Инвентаризация проводилась по состоянию на дату введения в Газбанке конкурсного производства, то есть на 25 сентября 2018 г., и завершилась 25 декабря.

Наибольшая часть недостающего имущества - на 154,16 млн руб. - приходится на "прочие активы" и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов.

"Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 86,39 млн руб. включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 1,03 млн руб., а также связана с фактическим отсутствием имущества", - сообщает АСВ.

Еще 94,73 млн руб. недостачи приходится на кредиты и связано с отсутствием оригиналов кредитно-обеспечительной документации.

Кроме того, в ходе инвентаризации были выявлены 357,65 тыс. единиц имущества, не учтенного на балансовых счетах банка, в том числе акции, недвижимость, мебель и прочее.

Примечательно, что, по информации источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией в банке, по результатам предварительной оценки имущества Газбанка, проведенной конкурсным управляющим и советом кредиторов, якобы можно говорить о существенном сокращении "дыры" в капитале банка.

"Речь идет о сотнях миллионов рублей", - говорит собеседник издания и добавляет, что при грамотной работе с имуществом можно даже рассчитывать на практически полное погашение долгов перед кредиторами.