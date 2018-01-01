Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Искандеры" совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Оренбургской области, протяженностью более 200 километров.

В Самарскую область на время подготовки и проведения парада были переброшены две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса "Искандер-М".

В День Победы по площади Куйбышева в Самаре проедут более 40 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили "Тигр", "БТР-82А", УАЗы "Пикап", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".