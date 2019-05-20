В декабре в Тольятти начнут производить электромобили Zetta

21 мая 2019, 11:56

В декабре в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей модели Zetta, спроектированной и подготовленной к серийному выпуску одноименной группой компаний, сообщает Российская газета.

Как заявляет представитель компании Zetta, сейчас ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей.

Автомобиль будет выпускаться в пассажирской версии. Предусматривается несколько комплектаций, в том числе с передним либо полным приводом. Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации.

Подвеска автомобиля - адаптированные решения восьмого и десятого семейства Lada. Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные мотор-колёса собственной разработки компании.

Кузов состоит из металлического каркаса, на который навешиваются панели из экструзионного композита.

Емкость батареи: 10-32 кВт/ч. Пробег на одном заряде: 200-560 км (в зависимости от емкости).

Максимальная скорость составит 120 км/ч и будет ограничена контроллером.

Планируется, что максимальный объем выпуска составит более 10 тысяч машин в год. Реализовывать их предполагается как на российском рынке, так и за рубежом.

Цены стартуют с 450 000 рублей. Гарантийный срок: два года или 150 тыс. км пробега.

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