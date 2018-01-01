В Чапаевске семь человек отравились газом

12 мая 2019, 23:41

В ночь на 11 мая, в поселке Нагорный, в Чапаевске, семь человек в двух домах отравились газом, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.

Примерно в 23:30 в доме на ул. Котовского отравление газом получили мужчина, женщина и девочка в возрасте около 12 лет. Им была оказана медицинская помощь и они были направлены в лечебное учреждение.

А примерно в 1:40 в доме № 17 по ул. Гайдара газом отравились четверо мужчин в возрасте от 39 до 42 лет. Для пострадавших была вызвана "скорая". Медики оказали им помощь и увезли их в лечебное учреждение.

Каким именно газом отравились пострадавшие, природными или угарным, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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