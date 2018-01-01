В центре Самары мужчина днем устроил стрельбу по собакам

31 января 2019, 12:26

В Самаре на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской неизвестный мужчина обстрелял из травматического пистолета свору собак. ВКонтакте очевидцы разместили видео.

На записи видно, как мужчина стреляет в собак. На защиту животных встает прохожий. Раздаются еще три выстрела, а на помощь к стрелку приходят еще трое мужчин. В описании под видео говорится, что вступившийся за собак мужчина в результате конфликта получил травмы.

Полиция отреагировала оперативно:

"По факту публикации в сети интернет видео с применением травматического пистолета проводится проверка. Сотрудники самарской полиции установили всех участников конфликта. В настоящее время они находятся в отделе полиции МВД России по г. Самаре. В территориальном отделе полиции от участников инцидента получены заявления друг на друга. Сообщений из медицинских учреждений в полицию не поступало. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

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