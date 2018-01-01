В администрации Октябрьского района проходит обыск

Сегодня, 13:23

В эти минуты в администрации Октябрьского района проходят обыски с участием сотрудников подразделений ЭБиПК областной полиции.

По информации «Самарского Обозрения», полиция пришла с различными неприятными вопросами, в том числе, в кабинет главы районной администрации Александра Кузнецова. Обысковые мероприятия проводятся в связи с взяткой, полученной сотрудником отдела потребительского рынка (руководитель отдела — Владимир Нарыжный) по фамилии Фролов. Возможно, речь идет об одном из замов г-на Нарыжного. Детали полицейской операции пока не разглашаются.

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