В эти минуты в администрации Октябрьского района проходят обыски с участием сотрудников подразделений ЭБиПК областной полиции.

По информации «Самарского Обозрения», полиция пришла с различными неприятными вопросами, в том числе, в кабинет главы районной администрации Александра Кузнецова. Обысковые мероприятия проводятся в связи с взяткой, полученной сотрудником отдела потребительского рынка (руководитель отдела — Владимир Нарыжный) по фамилии Фролов. Возможно, речь идет об одном из замов г-на Нарыжного. Детали полицейской операции пока не разглашаются.