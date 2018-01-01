В 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать почти 180 км региональных трасс, проходящих по 18 районам области, сообщает пресс-служба областного правительства.

На эти цели будет направлено 3,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

В 2019 году ремонт региональных дорог будет проводиться на территории Алексеевского, Безенчукского, Большечерниговского, Волжского, Исаклинского, Камышлинского, Кошкинского, Клявлинского, Красноярского, Красноармейского, Нефтегорского, Похвистневского, Пестравского, Сергиевского, Ставропольского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов.

Всего планируется отремонтировать 23 участка, из которых восемь участков ждет капитальный ремонт.

Так, в Нефтегорском районе в ходе ремонта участка трассы Подъем-Михайловка-Богдановка-Алексеевка в черте села Богдановка дорожники установят опоры освещения, построят новые тротуары, оборудуют пешеходные переходы. Дорога соединяет региональную сеть автодорог с федеральной магистралью А-300, по которой транспорт движется в направлении Казахстана.

Новые тротуары и освещение появятся и в селе Каменный Брод Красноармейского района. Внутри села пролегает дорога «Самара-Волгоград» - Красноармейское-Пестравка, участок которой протяженностью 12 км планируется отремонтировать в 2019 году. Дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.

В дорожном сезоне 2019 года планируется ремонт участка автомобильной дороги Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе. С просьбами о ремонте этого участка неоднократно обращались жители Похвистнево и ближайших населенных пунктов.

Напомним, что в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы два участка трассы общей протяженностью более 28 км.

Продолжение ремонта ждет и трассу Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе, которая является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую. Дорожники отремонтируют участок протяженностью почти 18 км. В прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован 8-километровый участок дороги, пролегающий через села Васильевка и Рассвет.

В Волжском районе планируется отремонтировать участок автодороги «Самара-Бугуруслан» - Петра Дубрава. Дорога соединяет жилые районы Кошелев-Парк и Кошелев-Проект с Самарой. Помимо ремонта проезжей части дорожники построят тротуары, установят опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта в пос. Петра Дубрава и Стройкерамика.

Одним из важнейших объектов капитального ремонта этого года станет участок проспекта Кирова от Ветлянской до Кировского моста протяженностью 1,1 км. Дорога будет расширена до четырех полос движения. Планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, барьерного ограждения. Расширение автодороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.

Иван ПИВКИН, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

"Объекты ремонта выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. При определении участков ремонта учитывалось мнение жителей. Одним из критериев выбора стала доля маршрутов движения пассажирского автотранспорта с целью снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки".

До 2024 года в губернии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автодорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации и 1019 км региональных дорог. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в два раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.

В 2019 году также будет проведен ремонт и капремонт 91 участка дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей.